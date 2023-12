Contes de l’imaginaire médiéval et légende arthurienne Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours

Vienne Contes de l’imaginaire médiéval et légende arthurienne Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 26 janvier 2024 19:00, Bonneuil-Matours. Contes de l’imaginaire médiéval et légende arthurienne Vendredi 26 janvier 2024, 20h00 Médiathèque Maurice Fombeure Sur réservation. Venez écouter la conteuse Corinne Duchêne redonner vie aux êtres merveilleux et aux personnages fantastiques des contes et légendes issus des écrits médiévaux des XIe et XVe siècles. Des ces histoires se mêlent des chansons de trouvères ou de troubadours, accompagnées à la vielle à roue médiévale.

Laissez-vous séduire par le charme des contes venus d’une époque où

l’imaginaire n’avait aucune limite. Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945, 86210 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549850861 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:10:00+01:00

