A tire d’aile au pays des histoires Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours

Vienne A tire d’aile au pays des histoires Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 4 octobre 2023, Bonneuil-Matours. A tire d’aile au pays des histoires 4 octobre – 6 décembre, les mercredis Médiathèque Maurice Fombeure Sur inscription. Retrouvez tous les mois les histoires choisies et racontées par Bernadette. Une Heure du conte pour les enfants à partir de 3 ans. Sur inscription. Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 85 08 61 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 08 61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T16:30:00+02:00 – 2023-10-04T17:30:00+02:00

2023-12-06T16:30:00+01:00 – 2023-12-06T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours, Vienne Autres Lieu Médiathèque Maurice Fombeure Adresse Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Ville Bonneuil-Matours Departement Vienne Age min 3 Age max 10 Lieu Ville Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours latitude longitude 46.681388;0.571749

Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneuil-matours/