La biodiversité cultivée dans nos assiettes

Vendredi 29 septembre, 20h30
Médiathèque Maurice Bedel
Entrée libre.

Projection de 3 courts métrages suivie d'un débat avec l'association Cultivons la bio diversité en Poitou-Charentes. Ce temps d'échange convivial annoncera une manifestation prévue le dimanche 12 novembre à Thuré «Saveurs et semences paysannes ». Public adulte.

13 rue Maurice Bedel 86540 Thuré
Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine
mediatheque.thure@grand-chatellerault.fr
05 49 20 34 19

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:30:00+02:00

