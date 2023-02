De l’Himalaya au Tien Shan Médiathèque Maurice Bedel Thuré Catégories d’Évènement: Thuré

De l'Himalaya au Tien Shan Vendredi 31 mars, 20h30 Médiathèque Maurice Bedel

Rencontre Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel 86540 Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine Suivez les pas de Joël Bourdier, un passionné de voyages et de randonnées. Lors de cette rencontre, il vous emmènera de l’Himalaya aux monts Célestes via les espaces désertiques du Chang-Tang et les glaciers du Karakoram. Un réel dépaysement et un beau voyage dans des pays méconnus. Public adulte. Sur inscription.

Les photos de ces excursions dans l’Himalaya seront exposées à la médiathèque du 21 mars au 1er avril.

