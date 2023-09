Atelier parents-enfants : « Jouons ensemble! » Médiathèque Mauléon-Licharre Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques Atelier parents-enfants : « Jouons ensemble! » Médiathèque Mauléon-Licharre, 18 octobre 2023, Mauléon-Licharre. Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques Sur inscription jusqu’au 16 octobre.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 17:00:00. .

Médiathèque Salle Orhy et salle Iraty

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Registration until October 16 Inscripción hasta el 16 de octubre Nach Anmeldung bis zum 16. Oktober Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Salle Orhy et salle Iraty Ville Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Médiathèque Mauléon-Licharre latitude longitude 43.2225881;-0.8893336

Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon-licharre/