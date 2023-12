Atelier DIY : cartes de voeux pour la nouvelle année Médiathèque Marval, 26 décembre 2023 10:00, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Viens créer une carte de vœux à envoyer à tes proches et écouter une belle histoire de fin d’année. Faites vos vœux !.

2023-12-26 fin : 2023-12-26 . .

Médiathèque

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and create a greetings card to send to your loved ones, and listen to a lovely end-of-year story. Make your own wishes!

Ven a crear una tarjeta de felicitación para enviar a tus seres más queridos y escucha una maravillosa historia de fin de año. ¡Pide tus propios deseos!

Gestalte eine Grußkarte, die du deinen Lieben schicken kannst, und höre dir eine schöne Geschichte zum Jahresende an. Wünsch dir was!

