Rencontre grainothèque Médiathèque Marval, 28 octobre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Venez échanger vos graines, plants et bulbes et faire le plein d’idées et de connaissances autour du jardinage le samedi 28 octobre de 9h à 12h30 à la médiathèque de Marval..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:30:00. .

Médiathèque

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and exchange your seeds, plants and bulbs, and share your gardening knowledge and ideas on Saturday October 28 from 9am to 12.30pm at the Marval multimedia library.

Venga a intercambiar sus semillas, plantas y bulbos y a compartir sus conocimientos e ideas sobre jardinería el sábado 28 de octubre de 9.00 a 12.30 horas en la biblioteca multimedia de Marval.

Tauschen Sie am Samstag, den 28. Oktober von 9.00 bis 12.30 Uhr in der Mediathek in Marval Ihre Samen, Setzlinge und Blumenzwiebeln und tanken Sie Ideen und Wissen rund um das Thema Garten.

