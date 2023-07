Atelier Fête du bruit avec Sylvain Lamy Médiathèque Martin Luther King Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Atelier Fête du bruit avec Sylvain Lamy Médiathèque Martin Luther King Le Havre, 22 juillet 2023, Le Havre. Atelier Fête du bruit avec Sylvain Lamy Samedi 22 juillet, 14h30 Médiathèque Martin Luther King Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans Il paraît que les bibliothèques sont des lieux calmes qui ne connaissent qu’une seule onomatopée : Chuuuuut ! A moins que ce ne soit pas si vrai… Pour le vérifier, les enfants sont invités à dessiner haut et fort tous les bruits et onomatopées qui leur passent par la tête. Médiathèque Martin Luther King 76620 – Le Havre Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie 0277613000 https://bibliotheques.lehavre.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.lehavre.fr/evenements/fete-du-bruit-avec-sylvain-lamy »}] Médiathèque municipale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

