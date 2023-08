Diffusion de podcasts présentant le patrimoine de chaque commune déléguée Médiathèque Marina Tsvetaeva Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’Évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Seine-et-Marne Diffusion de podcasts présentant le patrimoine de chaque commune déléguée Médiathèque Marina Tsvetaeva Moret-Loing-et-Orvanne, 16 septembre 2023, Moret-Loing-et-Orvanne. Diffusion de podcasts présentant le patrimoine de chaque commune déléguée Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Marina Tsvetaeva Ces podcasts seront accessibles à l’aide d’un QR code sur les sites où les enregistrements ont été effectués et sur le support papier des JEP. Montarlot : podcast réalisé sur le sujet du lavoir, patrimoine disparu.

Ecuelles : podcast sur la carrière Piketty. Moret-sur-Loing : podcast sur la porte de Bourgogne. Médiathèque Marina Tsvetaeva 6 allée de la Céramique 77250 Ecuelles Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

