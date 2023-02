Concert littéraire avec Jean d’Amérique et Lucas Prêleur Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Concert littéraire avec Jean d’Amérique et Lucas Prêleur Médiathèque Marguerite Yourcenar, 11 mars 2023, Paris. Concert littéraire avec Jean d’Amérique et Lucas Prêleur Samedi 11 mars, 19h00 Médiathèque Marguerite Yourcenar Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Médiathèque Marguerite Yourcenar 41 rue d’Alleray Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Île-de-France

01 45 30 71 41 https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 Nul chemin dans la peau que saignante étreinte (Cheyne, 2017) est « une incantation à la blessure, à l’espoir et au rêve de vivre debout. » Ce monologue poignant né sous la plume de Jean d’Amérique, et mis en musique par le guitariste Lucas Prêleur, nous donne à entendre la parole puissante d’un poète errant dans les rues de Port-au-Prince. Cette lecture-performance peut s’entendre comme une marche, une infernale odyssée de ces peaux condamnées à la misère, à la violence politique et au chant du barbelé ; mais qui s’attache aussi à restituer des moments qui rayonnent d’humanité, d’amour et d’espérance. Il ne s’agit pas d’une plainte mais d’un chant de lumière porté par un oiseau blues.

Jean d’Amérique, né en Haïti en 1994, est poète, dramaturge et romancier. Il dirige le festival international Transe Poétique et la revue de poésie Davertige. Il a publié plusieurs livres remarqués, récompensés par de nombreux prix littéraires, dont les pièces Cathédrale des cochons (éd. Théâtrales, 2020, Prix Jean-Jacques Lerrant des Journées de Lyon 2020) et Opéra poussière (éd. Théâtrales, 2021, Lauréat du prix RFI théâtre 2021), le roman Soleil à coudre (Actes Sud, 2021, Prix Dubreuil du premier roman de la SGDL 2021) ou le recueil de poésie Rhapsodie rouge (Cheyne, 2021, Prix Heredia de l’Académie française 2022).

Lucas Prêleur est musicien, arrangeur, compositeur, multi-instrumentiste de cordes pincées comme la guitare, le oud oriental et la basse. Fort de diverses expériences en France, au Portugal et ailleurs, il cherche à créer des ponts entre différentes expressions musicales, tout en allant au-delà des normes. Il a tourné pendant plusieurs années avec Ceylon, groupe de rock psyché, avant de rejoindre le collectif Krusty Fondant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:00:00+01:00

2023-03-11T20:00:00+01:00 © Jean Pierre Angei

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41 rue d'Alleray Quartier Saint-Lambert Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert littéraire avec Jean d’Amérique et Lucas Prêleur Médiathèque Marguerite Yourcenar 2023-03-11 was last modified: by Concert littéraire avec Jean d’Amérique et Lucas Prêleur Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 11 mars 2023 Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris

Paris