« Tom Pouce » électro conte à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil

Nord

« Tom Pouce » électro conte à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar, 16 octobre 2022, Faches-Thumesnil. « Tom Pouce » électro conte à Faches Thumesnil Dimanche 16 octobre, 15h00 Mediathèque Marguerite Yourcenar

Sur réservation

« Tom Pouce » électro conte à Faches Thumesnil dans le cadre des Nuits des bibliothèques Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France Tom Pouce, Electro conte (de et par Thierry Moral)

En des temps reculés, vivent un homme et une femme, sans enfant. Chaque jour, ils réclament « Si nous avions un enfant aussi petit qu’un pouce, nous l’aimerions tout autant qu’un grand ». Quelques mois plus tard, la dame donne naissance à un enfant aussi grand qu’un pouce, qu’ils nomment Tom Pouce. Pas très grand, mais très intelligents, sa ruse et son astuce le sauveront de ses aventures miniatures… Pour les enfants à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T15:00:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil, Nord Autres Lieu Mediathèque Marguerite Yourcenar Adresse 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Ville Faches-Thumesnil lieuville Mediathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Departement Nord

Mediathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faches-thumesnil/

« Tom Pouce » électro conte à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar 2022-10-16 was last modified: by « Tom Pouce » électro conte à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar Mediathèque Marguerite Yourcenar 16 octobre 2022 Faches-Thumesnil Médiathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil

Faches-Thumesnil Nord