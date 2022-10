Atelier cuisine zéro déchet zéro gaspi « les fanes de légumes » à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil

Sur inscription

Atelier cuisine zéro déchet zéro gaspi « les fanes de légumes » à Faches Thumesnil dans le cadre des Nuits des bibliothèques Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France Atelier cuisine zéro déchet zéro gaspi « les fanes de légumes »

Atelier animé par Co-Mitonne

Pour (re)prendre du temps et du plaisir à cuisiner, limiter voire supprimer les produits hyper-transformés, mieux maîtriser ce que l’on mange, modifier ses pratiques et lieux de consommation

Tout est bon dans les fanes de légumes !

Apprenez à cuisiner ce que vous avez l’habitude de jeter, et réaliser 2 recettes qui vont vous étonner. L’atelier est accompagné d’une dégustation. Pensez à amener 2 bocaux ! Pour adulte

