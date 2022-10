Contes mis en son à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil

Nord

Samedi 15 octobre, 19h00

Sur inscription

Contes mis en son à Faches Thumesnil dans le cadre des Nuits des bibliothèques

En partenariat avec le service Urgences Ecologiques et Citoyenneté, et dans le cadre du Jour de la Nuit

Laissez vous porter par de belles histoires qui vous plongeront dans la magie et la poésie de la lune, des chouettes et des chauves-souris et autres merveilleux habitants de la nuit. Pour les enfants à partir de 5 ans, et leurs parents

2022-10-15T19:00:00+02:00

2022-10-15T20:00:00+02:00

