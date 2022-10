Après-midi jeu vidéo Pikmin à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil

Nord

Après-midi jeu vidéo Pikmin à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar, 15 octobre 2022, Faches-Thumesnil. Après-midi jeu vidéo Pikmin à Faches Thumesnil Samedi 15 octobre, 15h30 Mediathèque Marguerite Yourcenar

Entrée libre

Après-midi jeu vidéo Pikmin à Faches Thumesnil dans le cadre des Nuits des bibliothèques Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France Jeu video Pikmin

La planète Koppaï est à court de nourriture ! Les explorateurs Alph, Brittany et Charlie sont envoyés en mission afin de trouver des ressources pour sauver leur monde. Dispersés sur la mystérieuse planète PNF-404, ils se lancent à la découverte de ses terres luxuriantes, peuplées de monstres et de… Pikmin ?! Ces créatures étranges à l’allure de petites plantes humanoïdes sont toujours prêtes à rendre service. Bien pratiques, elles sont dotées de capacités spéciales selon leur couleur. Jeu de stratégie pour enfant à partir de 6 ans.

Accès tous les quarts d’heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:30:00+02:00

2022-10-15T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil, Nord Autres Lieu Mediathèque Marguerite Yourcenar Adresse 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Ville Faches-Thumesnil lieuville Mediathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Departement Nord

Mediathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faches-thumesnil/

Après-midi jeu vidéo Pikmin à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar 2022-10-15 was last modified: by Après-midi jeu vidéo Pikmin à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar Mediathèque Marguerite Yourcenar 15 octobre 2022 Faches-Thumesnil Médiathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil

Faches-Thumesnil Nord