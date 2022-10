Exposition « un jardin nature » à Faches Thumesnil Mediathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil

Entrée libre

Exposition « un jardin nature » à la médiathèque Marguerite Yourcenar de Faches Thumesnil dans le cadre des Nuits des bibliothèques Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France Exposition « un jardin nature : Comment accueillir chez soi la biodiversité ? »

Une exposition de la LPO, en partenariat avec la MEL

Une pratique de jardinage bien réfléchie favorisera une grande diversité

d’espèces. Un jardin nature vous entraîne à la découverte d’une cinquantaine

d’animaux qui vivent à votre proximité. Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T14:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

