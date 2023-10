Bébé lecteurs – Histoires, comptines et chansons pour les 0-3 ans Médiathèque Marguerite Gurgand Chef-Boutonne, 10 novembre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Bébés lecteurs – un vendredi par mois, de 10h à 11h00, à la médiathèque – du 6 octobre 2023 au 3 mai 2024 – gratuit.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 11:00:00.

Médiathèque Marguerite Gurgand Place Cail

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Baby readers – one Friday a month, from 10 to 11 a.m., at the media library – from October 6, 2023 to May 3, 2024 – free of charge

Lectores de bebés – un viernes al mes, de 10:00 a 11:00, en la biblioteca multimedia – del 6 de octubre de 2023 al 3 de mayo de 2024 – gratis

Baby-Leser – ein Freitag pro Monat, 10.00-11.00 Uhr, in der Mediathek – 6. Oktober 2023 bis 3. Mai 2024 – kostenlos

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Pays Mellois