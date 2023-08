Découverte de livres d’artistes Médiathèque Marguerite Duras Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Découverte de livres d’artistes Samedi 16 septembre, 10h30 Médiathèque Marguerite Duras Sur inscription

Présentation commentée de livres atypiques de la médiathèque par les bibliothécaires

Médium spécifique des arts visuels, le livre d’artiste est une œuvre d’art à part entière.

Vous êtes invité à découvrir et à manipuler une sélection d’œuvres qui témoignent de la créativité et de l’originalité des artistes.

Ce temps de découverte est une manière d’entrer dans l’univers d’artistes talentueux à travers une diversité de formes, de styles et de pratiques artistiques actuelles autour du médium livre.

Samedi 16 septembre de 10h30 à 11h30

Sur inscription, tout public – dès 12 ans

Médiathèque Marguerite Duras
115 rue de Bagnolet
75020 Paris

Sur 4 200 m², la médiathèque Marguerite Duras propose une collection de plus de 100 000 documents avec notamment le prêt d'instruments de musique. Trois fonds thématiques viennent enrichir ses collections : Découverte de l'est parisien, Infos emploi, art et livres d'artistes.

La médiathèque offre une programmation culturelle gratuite : conférences, concerts, animations jeux de société, jeux vidéo, DIY … Le pôle Lire autrement permet l'accueil du public déficient visuel.

La médiathèque offre une programmation culturelle gratuite : conférences, concerts, animations jeux de société, jeux vidéo, DIY … Le pôle Lire autrement permet l’accueil du public déficient visuel. Porte de Bagnolet, ligne 3 / Gambetta, ligne 3 / Alexandre Dumas, ligne 2 / Marie de Miribel, tram T3b Bus 26, 64, 76, Traverse de Charonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

@Christine Gendre-Bergère