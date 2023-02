Voyage en poésie avec James Noël Médiathèque Marguerite Duras, 10 mars 2023, Paris.

Voyage en poésie avec James Noël Vendredi 10 mars, 19h00 Médiathèque Marguerite Duras

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet, 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France

En Haïti, la poésie est considérée comme le genre littéraire par excellence : « le peuple haïtien est un peuple de poètes » nous rappelle James Noël en préface de son Anthologie de poésie haïtienne (Points, 2015), lui que l’on considère aujourd’hui comme l’une des voix majeures de sa génération.

Il nous parle dans une langue qui alterne entre hymne à l’amour et colère orageuse dans le superbe recueil Le pyromane adolescent (Mémoire d’encrier, 2018), nous raconte les ravages provoqués par le séisme de 2010 et nous appelle à faire tomber les murs qui font la ruine du monde dans La migration des murs, pamphlet poétique écrit en 2012 pendant son séjour à la Villa Médicis. En 2017, il publie son tout premier roman et nous enveloppe de sa lumineuse sensibilité dans Belle Merveille (Zulma), où les souvenirs du tremblement de terre laissent place à des envies d’escapade, mais aussi au ton ironique et lucide de l’auteur sur l’aide internationale.

Embarquez en sa compagnie et celle d’Inrico Dangélo Néard, Directeur général de la Bibliothèque Nationale d’Haïti et présentateur de l’émission littéraire Des livres et vous sur Radio Télévision Caraïbes, dans un voyage à travers ses œuvres et celles des autres « pyromanes adolescents » qui comme lui « chantent l’espoir du monde ».

Rencontre en partenariat avec la Bibliothèque Nationale d’Haïti



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T19:00:00+01:00

2023-03-10T20:30:00+01:00

©Francesco Gattoni