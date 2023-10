Sophrologie avec Virginie GODEFROY Médiathèque Marchésieux Catégories d’Évènement: Manche

Marchésieux Sophrologie avec Virginie GODEFROY Médiathèque Marchésieux, 18 novembre 2023, Marchésieux. Marchésieux,Manche Atelier de sophrologie pour adultes..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 11:00:00. .

Médiathèque

Marchésieux 50190 Manche Normandie



Sophrology workshop for adults. Taller de sofrología para adultos. Sophrologie-Workshop für Erwachsene. Mise à jour le 2023-10-28 par Côte Ouest Centre Manche Détails Catégories d’Évènement: Manche, Marchésieux Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Ville Marchésieux Departement Manche Lieu Ville Médiathèque Marchésieux latitude longitude 49.1876514;-1.2890376

Médiathèque Marchésieux Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marchesieux/