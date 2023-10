Bain sonore avec Marion LANARRE Médiathèque Marchésieux, 8 novembre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Séance de relaxation sonore enveloppée par de doux sons. A partir de 12 ans..

2023-11-08 19:00:00 fin : 2023-11-08 20:00:00. .

Médiathèque

Marchésieux 50190 Manche Normandie



Sound relaxation session enveloped in gentle sounds. Ages 12 and up.

Sesión de relajación sonora envuelta en suaves sonidos. Para niños a partir de 12 años.

Klangentspannungssitzung, die von sanften Klängen umhüllt wird. Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par Côte Ouest Centre Manche