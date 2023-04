Plantes magiques et remèdes de sorcières Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Plantes magiques et remèdes de sorcières Médiathèque Marcel-Rivière, 27 octobre 2023, Saint-Pierre-en-Auge. Plantes magiques et remèdes de sorcières Vendredi 27 octobre, 18h15 Médiathèque Marcel-Rivière Gratuit / Entrée libre Depuis des siècles, les vertus « magiques » des plantes se sont transmises par l’intermédiaire de femmes guérisseuses que l’on appelait sorcières. Découvrez l’histoire sulfureuse de quelques plantes médicinales. Par Christiane Dorléans, de l’association Montviette Nature en Pays d’Auge. Médiathèque Marcel-Rivière 23 rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados Normandie 02 50 68 90 30 Horaires d’ouverture : Lundi : 9h à 12h Mardi : 16h à 18 h Mercredi : 9 h à 12h | 13h à 18h Jeudi : 16h à 18h Vendredi : 16h à 19h Samedi : 10h à 12 h Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

