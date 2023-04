Bébé bouquine Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Bébé bouquine Médiathèque Marcel-Rivière, 10 octobre 2023, Saint-Pierre-en-Auge. Bébé bouquine Mardi 10 octobre, 10h00 Médiathèque Marcel-Rivière Gratuit / Entrée libre Un temps de partage autour de comptines, jeux de doigts et histoires pour les tout-petits Pour les enfants de moins de 3 ans avec leurs parents, grands-parents, nounous… En partenariat avec le Relais Petite Enfance. Médiathèque Marcel-Rivière 23 rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados Normandie 02 50 68 90 30 Horaires d’ouverture : Lundi : 9h à 12h Mardi : 16h à 18 h Mercredi : 9 h à 12h | 13h à 18h Jeudi : 16h à 18h Vendredi : 16h à 19h Samedi : 10h à 12 h Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T11:00:00+02:00

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T11:00:00+02:00 lecture livre AdobeStock

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Médiathèque Marcel-Rivière Adresse 23 rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados Age max 3 Lieu Ville Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge

Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

Bébé bouquine Médiathèque Marcel-Rivière 2023-10-10 was last modified: by Bébé bouquine Médiathèque Marcel-Rivière Médiathèque Marcel-Rivière 10 octobre 2023 Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados