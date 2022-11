Bib’ au jardin Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Bib’ au jardin Médiathèque Marcel-Rivière, 27 juillet 2023, Saint-Pierre-en-Auge. Bib’ au jardin Jeudi 27 juillet 2023, 14h00 Médiathèque Marcel-Rivière

Le temps d’un après-midi, la médiathèque sort des murs de l’abbatiale et s’installe… dans la cour du cloître ! Médiathèque Marcel-Rivière 23 rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge Calvados Normandie Gratuit

02 50 68 90 30 Horaires d’ouverture : Lundi : 9h à 12h Mardi : 16h à 18 h Mercredi : 9 h à 12h | 13h à 18h Jeudi : 16h à 18h Vendredi : 16h à 19h Samedi : 10h à 12 h Le temps d’un après-midi, la médiathèque sort des murs de l’abbatiale et s’installe… dans la cour du cloître !Retrouvez livres, jeux et magazines pour profiter des ressources de la médiathèque, les pieds dans l’herbe et la tête au soleil !

