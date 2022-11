Atelier créatif Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Atelier créatif Médiathèque Marcel-Rivière, 5 avril 2023, Saint-Pierre-en-Auge. Atelier créatif Mercredi 5 avril 2023, 15h00 Médiathèque Marcel-Rivière

Gratuit / Sur inscription

Un atelier mystère pour occuper tes mains, créer un objet, un dessin, une idée, et repartir avec ta création ! Médiathèque Marcel-Rivière 23 rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge Calvados Normandie Gratuit

02 50 68 90 30 Horaires d’ouverture : Lundi : 9h à 12h Mardi : 16h à 18 h Mercredi : 9 h à 12h | 13h à 18h Jeudi : 16h à 18h Vendredi : 16h à 19h Samedi : 10h à 12 h

