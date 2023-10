La Nuit des Bibliothèques à Houplin Ancoisne : Le Miroir des Mondes, Cie Protéo Médiathèque Marcel Pagnol Houplin-Ancoisne, 12 octobre 2019, Houplin-Ancoisne.

La Nuit des Bibliothèques à Houplin Ancoisne : Le Miroir des Mondes, Cie Protéo Samedi 12 octobre 2019, 11h00 Médiathèque Marcel Pagnol Entrée gratuite sur inscription préalable obligatoire nombre de places limitées.

MÉDIATHÈQUE MARCEL PAGNOL DÈS11H

LE MIROIR DES MONDES

11H – Spectacle conté par la Compagnie Protéo.

À partir de 7 ans

Le sous-commandant Marcos, figure emblématique de la lutte zapatiste, est l’auteur masqué d’un ensemble de contes dits « contes rebelles ». On y découvre l’imaginaire des peuples indigènes du Mexique et un enseignement de la résistance fort d’humour et d’anecdotes. C’est un ensemble d’histoires qui donnent la parole à ceux qui ne l’ont pas, celles du vieil Antonio, du scarabée Durito se prenant pour Don Quichotte, du célèbre serpent à plumes…

« C’est comme ça qu’est née la langue véritable. Elle est née des miroirs. Les trois premières paroles entre toutes et dans toutes les langues sont démocratie, liberté, justice. »

Possibilité de manger sur place avec le foodtruck Mestizo.

REMISES DES PRIX “CALAVERA”

14H30 – Remises des prix concours de masques “Calavera”.

CHANSONS MEXICAINES “TEX MEX”

15H30 – Clôture de la manifestation à Houplin Ancoisne.

Médiathèque Marcel Pagnol 10 rue pasteur 59263 Houplin Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-12T11:00:00+02:00 – 2019-10-12T15:30:00+02:00

Cie Protéo