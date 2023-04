L’Europe sous toutes ses formes Médiathèque Marceau Holtzheim Holtzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L’Europe sous toutes ses formes Médiathèque Marceau Holtzheim, 30 mai 2023, Holtzheim. L’Europe sous toutes ses formes 30 mai – 3 juin Médiathèque Marceau Holtzheim Entrée libre Dans le cadre du mois de L’Europe, la médiathèque Marceau d’Holtzheim présente une sélection d’œuvres d’artistes européens issue du fonds de L’Artothèque de la Ville de Strasbourg.

Ce sera l’occasion de découvrir les estampes et les photographies des artistes suivants : Fanette Baresch, Stefano Bianchi, Pavlos Fysakis, Vera Molnar, Romelo Pervolovici, Vladimir Skoda et Michal Szlaga Exposition en place du mardi 2 mai au mardi 30 mai 2023 Atelier de peinture en lien avec cette exposition le samedi 6 mai de 9h à 12h Médiathèque Marceau Holtzheim 1 place de la fontaine 67810 Holtzheim Holtzheim 67810 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « infolecteur@holtzheim.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T14:00:00+02:00 – 2023-05-30T19:00:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 Romelo Pervolovici, Euroflag, 2006 (100 x 100 cm)

