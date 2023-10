Week-end de la BD Médiathèque Marc Mielly Noves, 4 novembre 2023, Noves.

Noves,Bouches-du-Rhône

Le Comité Animations Culturelles et Tourisme de la Mairie de Noves, organise le week-end de la BD..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

Médiathèque Marc Mielly Rue Louis Vouland

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Cultural Activities and Tourism Committee of the Noves City Council, organizes the weekend of the comic book.

El Comité Animations Culturelles et Tourisme de la Mairie de Noves, organiza el fin de semana del cómic.

Das Comité Animations Culturelles et Tourisme des Rathauses von Noves, organisiert das Comic-Wochenende.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence