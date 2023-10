Rencontre Dédicace Médiathèque Marc Mielly Noves, 11 octobre 2023, Noves.

Noves,Bouches-du-Rhône

Rencontre-dédicace avec l’auteur Bruno Salamone, organisée par la Médiathèque Municipale Marc Mielly..

2023-10-11 16:30:00 fin : 2023-10-11 . .

Médiathèque Marc Mielly Rue Louis Vouland

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Book signing with author Bruno Salamone, organized by the Médiathèque Municipale Marc Mielly.

Firma de libros con el autor Bruno Salamone, organizada por la Médiathèque Municipale Marc Mielly.

Signierstunde mit dem Autor Bruno Salamone, organisiert von der Mediathek der Stadt Marc Mielly.

