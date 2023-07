Découvrez la face cachée de la médiathèque Médiathèque Marc-Ferro Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Découvrez la face cachée de la médiathèque Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00 Médiathèque Marc-Ferro Gratuit sur inscription

L’équipe des médiathèques vous propose de vous faire découvrir les espaces habituellement inaccessibles au public : le magasin et les espaces professionnels. Un moment qui vous permettra de tout savoir sur la vie des documents, de leur sélection à leur mise en rayon, ainsi que sur les missions des bibliothécaires.

Médiathèque Marc-Ferro 9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 70 46 40 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintgermainenlaye.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

Photo Jacques Paray