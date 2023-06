Spectacle – Autour de nous, la nature par Françoise Damour Médiathèque Marc-Ferro Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Ces petites bêtes, grouillantes, rampantes… Ces arbres, ces fleurs, l’herbe sous vos pieds, chacun a quelque chose à raconter. A travers contes et chansons, Françoise Damour vous livre un brin de leurs histoires chez Dame nature.

A la suite du spectacle à voix nue, un atelier «Comment pousse une graine ?» vous sera proposé. Ne repartez pas avant la distribution de graines à semer pour embellir d’une poignée de main nos rues, jardins, terrasses et balcons.

Spectacle de contes par Françoise Damour suivi d'un atelier, dans le cadre de «Village d'été».

Ces petites bêtes, grouillantes, rampantes… Ces arbres, ces fleurs, l'herbe sous vos pieds, chacun a quelque chose à raconter. A travers contes et chansons, Françoise Damour vous livre un brin de leurs histoires chez Dame nature.

A la suite du spectacle à voix nue, un atelier «Comment pousse une graine ?» vous sera proposé. Ne repartez pas avant la distribution de graines à semer pour embellir d'une poignée de main nos rues, jardins, terrasses et balcons.

En cas d'intempéries ou de canicule, le spectacle peut être déplacé dans la médiathèque. 

Médiathèque Marc-Ferro, 9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye
5 et 8 juillet 2023, 15:00-17:00
Entrée libre dans la limite des places disponibles

