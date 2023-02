Exposition “Le français une langue sous influence” Médiathèque Marc-Ferro, 21 mars 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Exposition “Le français une langue sous influence” 21 – 31 mars Médiathèque Marc-Ferro

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi

Médiathèque Marc-Ferro 9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France A proximité de la station RER du Saint-Germain-en-laye.

+330170464000 https://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/fr/ http://facebook.com/mediathequesaintgermainenlaye.fr Une grande médiathèque en plein centre-ville, située dans le jardin des Arts à proximité du théâtre Alexandre-Dumas, de l’Office du Tourisme et de l’espace Paul et André Véra. Ouverte en 2005, la médiathèque Marc-Ferro est dotée d’un auditorium et de salles de travail. Elle propose en libre accès un large choix de livres, presse, DVD et CD sur trois niveaux dont un entièrement dédié aux enfants. Nombreuses ressources numériques, postes internet et accès wifi.

La langue française ne s’est pas construite en un seul jour, elle s’est structurée au fil des siècles, à la suite de changements sociaux et historiques. Et elle a toujours été sous influence. Cette exposition didactique nous propose d’aller à la rencontre du grec caché derrière les mots du quotidien, de l’anglais parfois insoupçonnable, de l’allemand l’un de nos plus anciens amis, de l’espagnol qui illumine notre vocabulaire, de l’italien, du hollandais… toutes ces langues et bien d’autres qui ont enrichi notre langue.



