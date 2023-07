Expositions Seigneurs, artisans, paysans : archéologie d’un village médiéval et Seigneurie pendant la guerre de Cent Ans : Moulins en Berry Médiathèque Maison de Bois Moulins-sur-Céphons, 16 septembre 2023, Moulins-sur-Céphons.

Expositions Seigneurs, artisans, paysans : archéologie d’un village médiéval et Seigneurie pendant la guerre de Cent Ans : Moulins en Berry 16 et 17 septembre Médiathèque Maison de Bois

Les expositions présentent les résultats des recherches d’archives sur la seigneurie de Moulins et des fouilles de la motte, érigée au début du XIe siècle et utilisée jusqu’à la guerre de Cent Ans, du fossé de sa basse-cour, ainsi que de l’atelier de potier qui l’a précédée (Xe-début XIe siècle).

Les objets sont accompagnés de miniatures contemporaines montrant leur utilisation dans des contextes comparables. Un plan du bourg est mis à disposition des visiteurs qui peuvent ainsi compléter leur visite de l’exposition par une visite du bourg et de ses éléments médiévaux: motte, église, maisons seigneuriales.

Médiathèque Maison de Bois Place du Vieux Château, 36110 Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons 36110 La Monbaronnerie Indre Centre-Val de Loire 09 67 39 46 15 https://www.facebook.com/mediatheque.msc/ Cette « Maison de bois » est une résidence seigneuriale du début du XVe siècle. Elle a été remaniée et transformée au cours de ce siècle en maison bourgeoise. Depuis 2013-2014, elle connaît une nouvelle vie, après sa restauration et sa transformation en médiathèque. Parking, rampe handicapé et ascenseur

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@ Bertrand Verbrugghe