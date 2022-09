Ce qu’on en dit Spécial Rentrée Littéraire Médiathèque Madeleine Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Ce qu’on en dit Spécial Rentrée Littéraire Médiathèque Madeleine, 1 octobre 2022, Orléans. Ce qu’on en dit Spécial Rentrée Littéraire Samedi 1 octobre, 16h00 Médiathèque Madeleine Présentation d’une sélection non exhaustive, choisie par Ghislaine , de titres français et étrangers. Médiathèque Madeleine 2 place Louis Armand – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Retrouvez-nous à partir de 16H pour la présentation de quelques titres de la rentrée littéraire 2022.

2022-10-01T16:00:00+02:00

2022-10-01T18:00:00+02:00

