La dictée dessinée Médiathèque M.270 – Jean Darriet Floirac, 22 novembre 2023, Floirac.

La dictée dessinée Mercredi 22 novembre, 15h30 Médiathèque M.270 – Jean Darriet Gratuit sur réservation

À partir de 7 ans Durée : 1h30

La médiathèque de Floirac et la Villa Valmont vous proposent de défier l’illustratrice Violette Pasques sur une dictée dessinée !

Le principe est simple : dessinez en suivant les instructions orales de l’animateur·ice du jeu !

Oubliez tous vos préjugés sur la dictée. Il s’agit ici d’une dictée d’un autre genre qui laisse place au plaisir et à l’imagination. Pas de mauvaises notes, seulement un bon moment partagé en famille !

Le principe est le suivant : les bibliothécaires ont choisi au préalable trois images tirées de livres de la bibliothèque et les décrivent à voix haute. A vous de dessiner d’après leur description. L’objectif n’est pas de dessiner parfaitement l’œuvre, tous les détails ne sont volontairement pas décrits pour laisser une place à l’imagination. Chacun se fait une représentation mentale de l’image, et celle-ci ne correspond pas toujours à la réalité de l’œuvre.

Et pour corser le défi, l’illustratrice Violette Pasques, accueillie en novembre en résidence artistique à la Villa Valmont à Lormont, se prêtera au jeu aux côtés des participant·es

À l’issue de la dictée, nous découvrirons tous.tes ensemble les dessins pour les comparer à l’image originelle.

À vos feutres, prêts ? Dessinez !

En partenariat avec la Villa Valmont, Maison des écritures et des paysages

Médiathèque M.270 – Jean Darriet 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 90 60 https://mediatheque.ville-floirac33.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100085699013454 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/event/289929-la-dictee-dessinee »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 99 28 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-floirac33.fr »}] La médiathèque M.270 – Jean Darriet s’inscrit au cœur du dispositif de rénovation urbaine de la plaine de Floirac. Ouverte en 2008, elle offre 600 m2 de salle de lecture où sont regroupées les collections adulte et jeunesse. Elle possède également deux salles polyvalentes pour des expositions, des contes, des rencontres-débats… Bus ligne 16 arrêt Curie Vcub La Poste de Floirac ; Accès personnes en mobilité réduite ; Parking voiture et vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T15:30:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

2023-11-22T15:30:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

@Violette Pasques