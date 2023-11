Rendez-vous du jeu vidéo à la médiathèque M.270 – Jean Darriet Médiathèque M.270 – Jean Darriet Floirac, 8 novembre 2023, Floirac.

Rendez-vous du jeu vidéo à la médiathèque M.270 – Jean Darriet 8 novembre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis Médiathèque M.270 – Jean Darriet Entrée libre

Venez jouer en famille lors d’une après-midi aux jeux vidéo !

Vous serez accompagnés par un intervenant afin de vous guider si vous ne conaissez pas.

Médiathèque M.270 – Jean Darriet 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine La médiathèque M.270 – Jean Darriet s'inscrit au cœur du dispositif de rénovation urbaine de la plaine de Floirac. Ouverte en 2008, elle offre 600 m2 de salle de lecture où sont regroupées les collections adulte et jeunesse. Elle possède également deux salles polyvalentes pour des expositions, des contes, des rencontres-débats… Bus ligne 16 arrêt Curie Vcub La Poste de Floirac ; Accès personnes en mobilité réduite ; Parking voiture et vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jeu vidéo Numérique

Médiathèque de Floirac