LA NUIT DES BIBLIOTHEQUES Médiathèque M.270 – Jean Darriet Floirac, 7 octobre 2023, Floirac.

LA NUIT DES BIBLIOTHEQUES Samedi 7 octobre, 15h00 Médiathèque M.270 – Jean Darriet Gratuit sur réservation

Pour sa 7ème édition, la Nuit des Bibliothèques vous emporte à la découverte des cultures sportives. Une occasion sans pareille pour se bouger, écouter, s’émerveiller et découvrir la médiathèque sous un jour nouveau.

15h : ateliers jeux vidéo sportifs (à partir de 6 ans et en famille)

17h : Casting sportif, lectures théâtralisées par la compagnie La Marge Rousse (à partir de 4 ans)

Deux attachés du ministère de la Jeunesse et des Sports ont été mandatés pour trouver les champions de demain ! Quelle que soit la discipline, soyez prêts à tester vos aptitudes.

19h : quiz familial pour tester vos connaissances sans vous prendre au sérieux

21h : tournoi de jeux vidéo pour affronter vos adversaires lors d’une compétition dansée

Tout au long de la journée, vous pourrez jouer à une multitude de jeux grâce à la ludothèque Ô fil du jeu.

Partenariat : Bordeaux Métropole.

Médiathèque M.270 – Jean Darriet 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine La médiathèque M.270 – Jean Darriet s'inscrit au cœur du dispositif de rénovation urbaine de la plaine de Floirac. Ouverte en 2008, elle offre 600 m2 de salle de lecture où sont regroupées les collections adulte et jeunesse. Elle possède également deux salles polyvalentes pour des expositions, des contes, des rencontres-débats… Bus ligne 16 arrêt Curie Vcub La Poste de Floirac ; Accès personnes en mobilité réduite ; Parking voiture et vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

