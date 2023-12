Atelier écriture créative Médiathèque Luxeuil-les-Bains, 27 janvier 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 17:15:00

.

Proposé par Sandrine avec l’association Envies de Lire.

Venez vous reconnecter à l’instant présent et à votre imaginaire grâce à l’expression créative !

Vous serez invités à vous exprimer, jouer, expérimenter, créer en utilisant la technique du collage (images, photographies, matières), en ayant recours à la couleur avec pastels, feutres, et peinture et en jouant avec les mots (citations, poésie, textes courts que je vous partagerai seront propices à la création).

Vous serez guidés par mes propositions en toute bienveillance et tout en gardant votre liberté de créer.

Aucun pré-requis ni compétences attendues : venez juste avec votre envie de passer un moment agréable pour vous-même dans une bulle « hors du temps ».

De 14h à 17h15.

Tarif : 35€ tout matériel fourni. Durée : 3h15

Sur inscription uniquement par mail ou tel jusqu’au 23 janvier 2024 au 07 80 01 34 98.

Nombre de places limité à 5 personnes.

EUR.

Médiathèque Rue Lamartine

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



