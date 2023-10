Après-midi jeux en famille Médiathèque-Ludothèque L’Écume des jours Moliets-et-Maa, 26 octobre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Venez en famille, seul ou entre amis pour un après-midi jeux spécial Halloween..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:00:00. .

Médiathèque-Ludothèque L’Écume des jours place yan du gouf

Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come along with your family, friends or loved ones for a special Halloween afternoon of games.

Ven en familia, solo o con amigos a pasar una tarde especial de juegos de Halloween.

Kommen Sie mit der Familie, allein oder mit Freunden zu einem speziellen Halloween-Spielnachmittag.

Mise à jour le 2023-10-14 par OTI LAS