Rencontre-dédicaces avec l’auteur Martin Long Médiathèque-Ludothèque L’Écume des jours Capbreton, 20 octobre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Venez rencontrer l’auteur Martin Long et échanger autour de son dernier polar « La gosse du Gouf ».

2023-10-20 fin : 2023-10-20 21:00:00. .

Médiathèque-Ludothèque L’Écume des jours place yan du gouf

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and meet author Martin Long and discuss his latest thriller « La gosse du Gouf »

Venga a conocer al escritor Martin Long y a hablar de su última novela policíaca, « La gosse du Gouf »

Treffen Sie den Autor Martin Long und diskutieren Sie über seinen neuesten Krimi « La gosse du Gouf »

