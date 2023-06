Escape Games « Pirates » Médiathèque-ludothèque communautaire de Lardy Lardy Lardy Catégories d’Évènement: Essonne

Lardy Escape Games « Pirates » Médiathèque-ludothèque communautaire de Lardy Lardy, 19 août 2023, Lardy. Escape Games « Pirates » Samedi 19 août, 14h00, 16h00 Médiathèque-ludothèque communautaire de Lardy Sur inscription à partir de 10 ans « Le secret de la muerta » Le Capitaine Smith est à la recherche d’un nouvel équipage pour repartir en mer. En tant qu’apprenti marin, vous avez candidaté pour embarquer à bord de son navire. Réussissez le test de recrutement proposé par le Capitaine pour réaliser votre rêve. Arriverez-vous à percer les secrets de cette malle venue de l’île de la Muerta ?

Fouille, manipulation et réflexion seront indispensables pour mener à bien votre mission.

2023-08-19T14:00:00+02:00 – 2023-08-19T15:30:00+02:00

