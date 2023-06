Spectacle de Conte « La Naissance du Monde » Médiathèque-ludothèque communautaire de Lardy Lardy, 5 juillet 2023, Lardy.

Nathalie Le Boucher raconte les frasques et déboires des dieux et des démons et nous entraîne dans l’univers truculent de la mythologie indienne. Théâtre dansé traditionnel de l’Inde du sud, le Kathakali met en scène les épopées.

Réveillé par le tout puissant dieu Vishnu, le dieu Brahma, le créateur, se met enfin à l’œuvre… Il crée le ciel, la terre… et l’Aurore… « My god, what a beauty!!!! »

Les dieux s’expriment dans un anglais indien aux « r » qui roulent et la conteuse donne le ton…

Pour toute la famille à partir de 8 ans.

Médiathèque-ludothèque communautaire de Lardy 17 avenue du Maréchal Foch 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.lardy@ccejr.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0169271048 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T19:00:00+02:00 – 2023-07-05T21:00:00+02:00

©ccejr