Traversée dans les arts du livre Médiathèque Lucie Aubrac Vénissieux, 16 septembre 2023, Vénissieux.

Traversée dans les arts du livre Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque Lucie Aubrac Visite des coulisses de la médiathèque et atelier de reliure sur inscription

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le réseau de lecture publique de Vénissieux propose une journée de rentrée avec visite de la Médiathèque et traversée dans les arts du livre.

De 10h à 17h : Exposition de livres d’artistes : Panorama des techniques (sérigraphie, linogravure, découpage, presse typographique, reliure…) et métiers d’artisanat qui interviennent lors de la réalisation d’ouvrages extraordinaires.

De 10h30 à 11h30 : Visite de la Médiathèque : découverte des coulisses et de l’équipe en charge de la couverture et des réparations des documents.

De 14h à 17h : Ateliers reliure par l’Atelier Chalopin : Création de carnets type reliure copte. À partir de 10 ans.

Médiathèque Lucie Aubrac 2/4, Avenue Marcel Hoüel, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 45 54 http://www.bm-venissieux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 21 45 54 »}] Médiathèque construite par Dominique Perrault, l’architecte de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand (Paris). Premier prix d’architecture lors du 21e Congrès Mondial des architectes en 2002 à Berlin. T4 et bus C12 : Marcel Hoüel-Hôtel de Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ville de Vénissieux