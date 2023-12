Les Lutins de Noël Médiathèque Lucie Aubrac Ganges Catégories d’Évènement: Ganges

Hérault Les Lutins de Noël Médiathèque Lucie Aubrac Ganges, 3 décembre 2023, Ganges. Ganges,Hérault Spectacle Conte «Les Lutins de Noël»

Françoise Cadène, conteuse.

2023-12-13 15:30:00 fin : 2023-12-13 16:15:00. .

Médiathèque Lucie Aubrac

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Christmas Goblins » Storytelling Show

Françoise Cadène, storyteller Espectáculo de cuentacuentos « Duendes de Navidad

Françoise Cadène, cuentacuentos Märchenaufführung « Die Weihnachtswichtel »

Françoise Cadène, Märchenerzählerin Mise à jour le 2023-11-28 par ADT34 Détails Catégories d’Évènement: Ganges, Hérault Autres Lieu Médiathèque Lucie Aubrac Adresse Médiathèque Lucie Aubrac Ville Ganges Departement Hérault Lieu Ville Médiathèque Lucie Aubrac Ganges latitude longitude 43.93579;3.708369

Médiathèque Lucie Aubrac Ganges Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ganges/