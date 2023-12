CULTURE – Ateliers jardins éphémères Médiathèque Luciano Sandron Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Ateliers jardins éphémères Médiathèque Luciano Sandron Aucamville, 2 mars 2024 14:00, Aucamville. CULTURE – Ateliers jardins éphémères Samedi 2 mars 2024, 15h00 Médiathèque Luciano Sandron Réservations obligatoires : mediatheque@ville-aucamville.fr Samedi 2 mars à 15h (6-10 ans) et 16h30 (2-5 ans) Ateliers artistiques et sensoriels animés par Sara Branger sur le toucher, la manipulation de la terre et de l’argile pour créer un jardin éphémère miniature Animation offerte par la Médiathèque départementale Réservation obligatoire 05 62 75 44 98 – mediatheque@ville-aucamville.fr Médiathèque Luciano Sandron 8 rue des Ecoles Aucamville [{« link »: « mailto:mediatheque@ville-aucamville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T15:00:00+01:00 – 2024-03-02T18:00:00+01:00

2024-03-02T15:00:00+01:00 – 2024-03-02T18:00:00+01:00 Détails Heure : 14:00 Catégorie d’Évènement: Aucamville Autres Lieu Médiathèque Luciano Sandron Adresse 8 rue des Ecoles Ville Aucamville Age min 2 Age max 10 Lieu Ville Médiathèque Luciano Sandron Aucamville Latitude 43.670055 Longitude 1.42973 latitude longitude 43.670055;1.42973

