CULTURE – Le Katulu, votre rendez-vous mensuel Médiathèque Luciano Sandron Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Le Katulu, votre rendez-vous mensuel Médiathèque Luciano Sandron Aucamville, 20 février 2024, Aucamville. CULTURE – Le Katulu, votre rendez-vous mensuel Mardi 20 février 2024, 18h30 Médiathèque Luciano Sandron Gratuit Katulu, votre rendez-vous mensuel pour échanger autour des livres que vous avez aimés. Les participants et participantes présentent leur coup de cœur. Médiathèque Luciano Sandron Médiathèque Luciano Sandron 8 rue des Ecoles Aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-20T18:30:00+01:00 – 2024-02-20T20:00:00+01:00

2024-02-20T18:30:00+01:00 – 2024-02-20T20:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Aucamville Autres Lieu Médiathèque Luciano Sandron Adresse 8 rue des Ecoles Ville Aucamville Lieu Ville Médiathèque Luciano Sandron Aucamville latitude longitude 43.670055;1.42973

Médiathèque Luciano Sandron Aucamville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucamville/