CULTURE – Atelier de conversation en français Médiathèque Luciano Sandron Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Atelier de conversation en français Médiathèque Luciano Sandron Aucamville, 24 janvier 2024, Aucamville. CULTURE – Atelier de conversation en français Mercredi 24 janvier 2024, 10h00 Médiathèque Luciano Sandron Gratuit Un rendez-vous trimestriel pour échanger autour d’un sujet en français (météo, cuisine, sujet d’actualité…) pour les personnes ne maîtrisant pas bien la langue. Ce n’est pas un cours, mais une simple conversation pour prendre confiance en soi sans jugement. Médiathèque Luciano Sandron 8 rue des Ecoles Aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

