CULTURE – Atelier d'initiation au feutrage à l'eau

Samedi 13 janvier 2024, 14h00
Médiathèque Luciano Sandron
Aucamville

Atelier d'initiation au feutrage à l'eau avec Rose Le Bescond (de 7 à 10 ans) – durée 2 h 30

Au détour de discussions autour de la laine et de ses enjeux, les participants vont partir à la découverte de cette matière qui lie deux milieux : l'artisanat et l'élevage. Chaque enfant pourra repartir avec son étoffe feutrée.

• 10 participants maximum et 1 adulte par famille pour privilégier les enfants.

Réservation obligatoire auprès de la médiathèque : 05 62 75 44 98 / mediatheque@ville-aucamville.fr

Médiathèque Luciano Sandron
8 rue des Ecoles
Aucamville

