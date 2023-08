CULTURE – Toulouse Polars du Sud avec Michèle Pedinielli Médiathèque Luciano Sandron Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Toulouse Polars du Sud avec Michèle Pedinielli Médiathèque Luciano Sandron Aucamville, 5 octobre 2023, Aucamville. CULTURE – Toulouse Polars du Sud avec Michèle Pedinielli Jeudi 5 octobre, 18h30 Médiathèque Luciano Sandron Réservation conseillée : mediatheque@ville-aucamville.fr Jeudi 5 octobre 18h30 : Rencontre avec l’autrice Michèle Pedinielli Médiathèque Luciano Sandron La romancière niçoise revendique des influences multiples, mais toujours ancrées dans un contexte social, politique ou historique. Une séance de dédicaces sera organisée à la fin de la rencontre. Évènement gratuit Réservation conseillée : mediatheque@ville-aucamville.fr 20h30 : Carte blanche à l’autrice – Libre de Michel Toesca Cinéma Jean Marais Ce film raconte le combat de Cédric Herrou pour venir en aide aux migrants dans la vallée de la Roya, thème que l’autrice a abordé dans son livre Après les chiens. Tarifs habituels Une collation sera prévue entre à la médiathèque entre les deux évènements. Médiathèque Luciano Sandron 8 rue des Ecoles Aucamville [{« link »: « mailto:mediatheque@ville-aucamville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

