Samedi 9 mars : animé par un dessinateur de bande dessinée

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 14:30 – 17:00

Gratuit : oui À partir de 7 ans Samedi 9 mars : animé par un dessinateur de bande dessinée En partenariat avec l’association Réagi’son Pendant les vacances, viens écrire et illustrer une histoire. Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

