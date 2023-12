Rencontre avec Volodia Petropavlovsky Médiathèque Luce Courville Nantes, 17 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 11:00 –

Gratuit : oui

Dans le cadre du festival Atlantide Volodia Petropavlovsky est un auteur, géographe et journaliste français, né en 1989 en Bourgogne. Passionné par les cours d’eau et les voyages d’aventure, il a traversé l’Alaska en canoë, la Laponie à pied et les routes américaines en voiture. La Dernière Frontière, publié en 2023, est le récit de son périple en Alaska qui a reçu une très bonne critique du public et des médias spécialisés dans le voyage. À travers plusieurs collaborations, notamment avec le Monde ou Libération, Volodia Petropavlovsky souhaite documenter nos sociétés en orientant ses voyages vers un aspect plus humain.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr